Kuzey Irak'taki Operasyonlarda 38 Terörist Etkisiz Hale Getirildi (2)

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; komandolar tarafından Irak Kuzeyi Hakurk'ta düzenlenen operasyonlarda, saldırı hazırlığında olan 8 silahlı teröristin bugün düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getiridiği belirtildi. Operasyonlarda toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi. - Ankara