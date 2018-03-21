Kuzey Irak'taki Operasyonlarda 38 Terörist Etkisiz Hale Getirildi (2)

Kuzey Irak'taki Operasyonlarda 38 Terörist Etkisiz Hale Getirildi (2)

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; komandolar tarafından Irak Kuzeyi Hakurk'ta düzenlenen operasyonlarda, saldırı hazırlığında olan 8 silahlı teröristin bugün düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getiridiği belirtildi.

Kuzey Irak'taki Operasyonlarda 38 Terörist Etkisiz Hale Getirildi (2)

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; komandolar tarafından Irak Kuzeyi Hakurk'ta düzenlenen operasyonlarda, saldırı hazırlığında olan 8 silahlı teröristin bugün düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getiridiği belirtildi. Operasyonlarda toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi. - Ankara

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