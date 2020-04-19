Kuzey Irak'ta tespit edilen teröristlere ait mağaralar böyle imha edildi
Kuzey Irak'ta tespit edilen teröristlere ait mağaralar böyle imha edildiMSB: "Irak kuzeyi Hakurk'ta icra edilen operasyonda terör örgütüne ait 7 ve 8 odalı mağaralarda;
19.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:44
Kuzey Irak'ta tespit edilen teröristlere ait mağaralar böyle imha edildi
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk'ta icra edilen operasyonda terör örgütüne ait 7 ve 8 odalı mağaralarda; 1 adet 82 mm'lik havan, 4 adet Biksi hafif makineli tüfek, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."
Kaynak: İHA