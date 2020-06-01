Kuzey Irak'ta PKK'ya büyük darbe
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Kuzey Irak'ta PKK'ya büyük darbe

Kuzey Irak'ta PKK'ya büyük darbe Milli Savunma Bakanlığı, yapılan arama-tarama faaliyetleri kapsamında Irak kuzeyi Metina bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait malzemelerin ele geçirildiğini bildirdi.

01.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:58

Kuzey Irak'ta PKK'ya büyük darbe

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, yapılan arama-tarama faaliyetleri kapsamında Irak kuzeyi Metina bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait malzemelerin ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan sığınak, barınak, silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini, ayrıca Türk Silahlı Kuvetleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla hem PKK'lı teröristleri hem de barınma alanlarını tespit ederek imha ve etkisiz hale getirme faaliyetlerinin sürdürüldüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından, arama - tarama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada, son olarak Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde icra edilen arama - tarama ve keşif/gözetleme faaliyetleri kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın tespit edildiği ve söz konusu faaliyetler sırasında PKK'ta ait, 53 adet mayın, 1 adet savunma el bombası, 2 adet 40 milimetre uçaksavar mühimmatı, 1 adet T-40 mühimmatı, 1 adet 60 milimetre havan aydınlatma mühimmatı, 1 adet tuzaklanmış RPG-7 roket ele geçirildiği bildirildi.

Kuzey Irak'ta PKK'ya büyük darbe

Kaynak: İHA

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