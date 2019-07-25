Kuzey Irak'ta iki ayrı noktaya operasyon: Şehit edilen diplomatın kanı yerde kalmadı
Kuzey Irak'ta iki ayrı noktaya operasyon: Şehit edilen diplomatın kanı yerde kalmadıANKARA - MİT ve TSK tarafından Kuzey Irak'ta iki ayrı noktada düzenlenen operasyonda, Erbil'de diplomatın şehit edilmesi olayını planlayan teröristler vuruldu.
Kuzey Irak'ta iki ayrı noktaya operasyon: Şehit edilen diplomatın kanı yerde kalmadı
ANKARA - MİT ve TSK tarafından Kuzey Irak'ta iki ayrı noktada düzenlenen operasyonda, Erbil'de diplomatın şehit edilmesi olayını planlayan teröristler vuruldu.
Kaynak: İHA
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