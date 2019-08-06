Kuzey Irak'ta 7 terörist daha ! Öldürülen terörist sayısı 14 oldu
Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
06.08.2019 14:00
Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu."
(İHA)
Kaynak: İHA