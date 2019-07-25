Kuzey Irak'ta 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı teröristlere ait silah, mevzi ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA