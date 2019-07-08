Kuzey Irak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA