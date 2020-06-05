Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı öldürüldü
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Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı öldürüldü

Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin, ve Zap bölgelerinde yapılan keşif ve gözetleme sırasında tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirerek, operasyon görüntülerini paylaştı.

05.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:37

Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı öldürüldü

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin, ve Zap bölgelerinde yapılan keşif ve gözetleme sırasında tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirerek, operasyon görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürürken, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı.

(MH-.

Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı öldürüldü

Kaynak: İHA

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