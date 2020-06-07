Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

07.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:48

Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca bakanlık tarafından operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Kaynak: İHA

Manşet

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