Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü mevzilerinin vurulduğunu belirterek, en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü mevzilerinin vurulduğunu belirterek, en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
KOnuyla ilgili yapılan açıklamada; "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.
(İHA)

Kaynak: İHA
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