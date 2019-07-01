Kuzey ırak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Kuzey ırak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey ırak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
(İHA)

Kaynak: İHA
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