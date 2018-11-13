Kuzey Irak'ta 19 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın kuzeyi Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 19 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyi Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde silahlı 19 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiş; böylece son dört günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57 olmuştur."

(İHA)