HAKKARİ KUZEY IRAK ŞEHİDİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HAKKARİ KUZEY IRAK ŞEHİDİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yıldırım Harekatı'nda, Sipi Dağı bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın (23) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Yıldırım Harekatı'nda, Sipi Dağı bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın (23) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Irak'ın Kuzeyindeki yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Sipi Dağı bölgesinde, sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım, için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Kamonda Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Röktürü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Pınar, İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, kurum amirleri, polis ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çalım'ın Türk bayrağına sarılı naaşının bulunduğu tabutun tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Özgeçmişi okunan şehit Çalım için dua okundu. Duanın ardından şehit askerin cenazesi silah akadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu. Karayoluyla Van Ferit Melen Havalimanına gönderilen Şehit Çalım'ın cenazesi, buradan da uçakla, Adana'ya daha sonra karayolu ile memleketi Osmaniye'ye uğurlanacak.

HAKKARİ KUZEY IRAK ŞEHİDİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
HAKKARİ KUZEY IRAK ŞEHİDİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
HAKKARİ KUZEY IRAK ŞEHİDİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
HAKKARİ KUZEY IRAK ŞEHİDİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
HAKKARİ KUZEY IRAK ŞEHİDİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
HAKKARİ KUZEY IRAK ŞEHİDİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
HAKKARİ KUZEY IRAK ŞEHİDİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
HAKKARİ KUZEY IRAK ŞEHİDİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
HAKKARİ KUZEY IRAK ŞEHİDİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
HAKKARİ KUZEY IRAK ŞEHİDİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
HAKKARİ KUZEY IRAK ŞEHİDİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
HAKKARİ KUZEY IRAK ŞEHİDİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Son dakika: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Son dakika gündem: Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son dakika gündem: Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Sulama kanalında boğularak can veren 3 çocuk ağıtlar eşliğinde yan yana defnedildi
Sulama kanalında boğularak can veren 3 çocuk ağıtlar eşliğinde yan yana defnedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hakan Altun Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: HAKKARİ KUZEY IRAK ŞEHİDİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 22:23:23. #1.16#

title