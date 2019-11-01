Kuzey Irak'da Kürtler Türk mallarını boykot ediyor

01.11.2019 14:23

Irak'ın kuzeyindeki otonom bölgesinde yaşayan Kürtler, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türk mallarını boykot ediyor. Suriye'ye giderek orada Türk ordusuyla savaşamayacaklarını belirten kimi Kürtler, "Bizim silahımız Türk mallarını boykot etmektir" diyor.



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