Kuzey Irak'a Hava Harekatları: Tam 28 Hedef
Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'a hava harekatları düzenledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'a hava harekatları düzenledi. Harekatlara tam 28 hedef başarıyla vuruldu.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine, 10 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 28 hedef imha edilmiştir" denildi.
(İHA)