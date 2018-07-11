Kuzey Irak'a Hava Harekatları: Tam 28 Hedef

Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'a hava harekatları düzenledi. Harekatlara tam 28 hedef başarıyla vuruldu.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine, 10 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 28 hedef imha edilmiştir" denildi.

(İHA)