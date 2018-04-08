Kuzey Irak'a Hava Harekatında 12 PKK Hedefi İmha Edildi

Kuzey Irak'a Hava Harekatında 12 PKK Hedefi İmha Edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 12 terör hedefinin imha edildiğini açıkladı.

Kuzey Irak'a Hava Harekatında 12 PKK Hedefi İmha Edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 12 terör hedefinin imha edildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyi Hakurk, Sinath-Haftanin, Zap ve Metina bölgelerinde askeri birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında sığınak, barınak, silah mevzii olarak kullanılan 12 hedefin imha edildiğini açıkladı. - ANKARA

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