Kuzey Irak'a hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi
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Kuzey Irak'a hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

03.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:50
Kuzey Irak'a hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: " kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."

(İHA)

Kaynak: İHA

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