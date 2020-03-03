Kuzey Irak'a hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
03.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:50
MSB: "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."
(İHA)
Kaynak: İHA