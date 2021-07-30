Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 40'a yakın hedef imha edildi
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Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 40'a yakın hedef imha edildi

Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 40'a yakın hedef imha edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatının büyük bir azim ve kararlılıkla yürütüldüğü belirtilerek, bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde teröristler tarafından kullanılan hedeflere 29 Temmuz'da hava harekatı düzenlendiği kaydedildi. Hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedefin imha edilerek, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir" denildi.

(Mustafa Cenik - Engin Yağcı/İHA)

Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 40'a yakın hedef imha edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TSK'dan Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TSK'dan Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Son Dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Kandil, Gara ve Hakurk'ta terör hedefleri vuruldu
Son Dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Kandil, Gara ve Hakurk'ta terör hedefleri vuruldu
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