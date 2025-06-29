ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Kuzey, Güney, Doğu, Batı, dört yarım kürede de toprağı olan kıta hangisidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KUZEY, GÜNEY, DOĞU, BATI, DÖRT YARIM KÜREDE DE TOPRAĞI OLAN KITA HANGİSİDİR?

A: Avustralya

B: Avrupa

C: Güney Amerika

D: Afrika

Cevap : D