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Kuzey Ege zeytini Aydın'ın inciriyle birleşti, ortaya doyumsuz bir tat çıktı

"Korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga yaşanır mı" sorusu akılları kurcalarken, bir zeytin ve zeytinyağı üreticisi, bağışıklık sistemini güçlendiren yeni bir formül buldu.

Kuzey Ege zeytini Aydın'ın inciriyle birleşti, ortaya doyumsuz bir tat çıktı
21.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:38

"Korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga yaşanır mı" sorusu akılları kurcalarken, bir zeytin ve zeytinyağı üreticisi, bağışıklık sistemini güçlendiren yeni bir formül buldu. Kuzey Ege'nin en kaliteli zeytini, Aydın'ın ünlü inciri ile birleşti ortaya hem doyumsuz bir tat, hem de bağışıklık sistemini güçlendiren farklı bir ürün çıktı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde faaliyet gösteren bir zeytinyağı firmasının sahibi Enis Özçin sağlıklı beslenmenin en önemli unsurlarından zeytinyağı ile sindirim sistemine iyi geldiği bilinen inciri bir araya getirerek yeni bir ürün üretti.

Tüm semavi dinlerde kutsal olan iki ağaç bulunduğuna dikkat çeken Enis Özçin "Bu ağaçlardan biri zeytin diğeri de incir. Biz de düşündük ki bu iki ağacın meyvelerini birleştirerek bir ürün elde edelim. Aynı zamanda vücudumuza ve bağışıklık sistemimize de faydalı olsun. Aydın'dan hiçbir şekilde kimyasal ilaç kullanılmayan bahçelerden aldığımız incirleri kuruttuk. Burada kaliteli natürel sızma zeytinyağı ile birleştirdik" dedi.

Zeytinyağlı incirin her sabah aç karnına tüketilmesi durumunda hem bağışıklık hem de sindirim sistemine katkı sağlayacağını dile getiren Özçin, "Kasım, Aralık ayında biz bu ürünü hazırlarken henüz korona virüsü bilmiyorduk. Öyle bir talep geldi ki neredeyse stoklarımız tükenmek üzere. Biz bile şaşırdık" diye konuştu.

Zeytinyağının aslında bir meyve suyu olduğunu kaydeden Enis Özçin, "Sağlıklı olmasının yanında diğer bütün yağlar ancak rafine edildikten sonra yemeklik yağ olarak kullanılabilmelerine rağmen zeytinyağı, doğal haliyle de kullanılabilen tek yağdır. Bu bölgede de yaz aylarında yağmur yağması, batı rüzgarlarını alması ve toprağın verimliliği zeytinin kalitesini artırıyor" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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