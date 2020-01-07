Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (3)
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Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (3)

ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDIÇanakkale Boğazı, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine saat 09.10'dan itibaren transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

07.01.2020 09:28 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:28
Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (3)

GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine saat 09.10'dan itibaren transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.


Kaynak: DHA
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