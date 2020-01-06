Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (6)

06.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:16

ÇAN YOLUNDA KAR YAĞIŞI

Çanakkale'de etkili olan poyrazın ardından bazı bölgelerde kar yağışı da başladı. Çanakkale- Çan yolunda, kar yağışı nedeniyle kar küreme çalışması yapılıyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kar yağışının olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA