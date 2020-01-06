Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (6)
ÇAN YOLUNDA KAR YAĞIŞI Çanakkale'de etkili olan poyrazın ardından bazı bölgelerde kar yağışı da başladı.
ÇAN YOLUNDA KAR YAĞIŞI
Çanakkale'de etkili olan poyrazın ardından bazı bölgelerde kar yağışı da başladı. Çanakkale- Çan yolunda, kar yağışı nedeniyle kar küreme çalışması yapılıyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kar yağışının olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.
Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,