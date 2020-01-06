Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (5)

06.01.2020 13:39 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:40

METRUK BİNANIN DUVARI OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Çanakkale'de etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle çatısı olmayan metruk binanın duvarı, park halinde bulunan otomobilin üstüne devrildi. Otomobilin ön camında hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA