Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (4)
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Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (4)

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA YARIN TÜM SEFERLER İPTALÇanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyrazın devam etmesi beklenirken, Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hattında yarınki tüm seferlerin iptal edildiği açıklandı.

06.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:45
Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (4)

GÖKÇEADA VE 'YA YARIN TÜM SEFERLER İPTAL

Çanakkale ve Kuzey 'nde etkili olan poyrazın devam etmesi beklenirken, Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- hattında yarınki tüm seferlerin iptal edildiği açıklandı. Bu hatlarda bugün de seferler yapılamıyor.


Kaynak: DHA
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