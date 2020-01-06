Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (3)
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Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (3)

BOZCAADA VE GÖKÇEADA'DA OKULLAR TATİLÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

06.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:22
Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (3)

VE 'DA OKULLAR TATİL

Çanakkale'nin Kuzey 'nde etkili olan nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Şu an için Çanakkale merkez ve diğer ilçelerde herhangi bir tatil söz konusu değil.


Kaynak: DHA
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