Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (2)
GEMİDEN 6 KONTEYNER DENİZE DÜŞTÜÇanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi'ne çıkış yapan Panama bayraklı 100 metre uzunluğundaki 'Medkon İstanbul' isimli gemi Bozcaada'nın kuzey hattında seyrederken, saat 08.45 sıralarında kuvvetli fırtınaya yakalandı.
GEMİDEN 6 KONTEYNER DENİZE DÜŞTÜ
Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi'ne çıkış yapan Panama bayraklı 100 metre uzunluğundaki 'Medkon İstanbul' isimli gemi Bozcaada'nın kuzey hattında seyrederken, saat 08.45 sıralarında kuvvetli fırtınaya yakalandı. Gemiden 6 konteyner dalgaların etkisiyle denize düştü. Yola devam edemeyen gemi, geri döndürülerek, Bozcaada'nın kuzey batısına demir atıldı. Geminin Bursa Gemlik Limanı'ndan İzmir'in Aliağa Limanı'na gittiği öğrenildi. Öte yandan Çanakkale Boğazı'ndaki kuvvetli fırtına nedeniyle saat 08.30'dan itibaren transit geçiş yapan gemilere verilen kılavuzluk hizmeti durduruldu.Burak GEZEN/Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,