Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara deniz ulaşımı sağlanamıyor

30.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:53

MARMARA ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle Kuzey Ege'de Gökçeada ve Bozcaada'ya, Güney Marmara'da ise Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına deniz ulaşımı sağlanamıyor.

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı poyraz, Güney Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili oluyor. Saatteki hızı 90 kilometreye varan poyraz nedeniyle Gestaş firmasınca tüm ada seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Buna göre, Kuzey Ege'de Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında, Güney Marmara'da ise Erdek'ten Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına feribot seferleri yapılamıyor.Çanakkale'de poyraz ile birlikte soğuk hava da etkili oluyor. Kent merkezine yağmur, bazı ilçelerin yüksek kesimlerine ise kar yağıyor. Çanakkale merkezde kordon boyunda rıhtıma vuran dalgaların insan boyunu aştığı görülüyor.

Kaynak: DHA