Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli (2) GÖKÇEADA SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİÇanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'de etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle; Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılacak olan tüm feribot seferleninin iptal edildiğini açıkladı.

GÖKÇEADA SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'de etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle; Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılacak olan tüm feribot seferleninin iptal edildiğini açıkladı. ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA