Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli (2)
GÖKÇEADA SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİÇanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'de etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle; Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılacak olan tüm feribot seferleninin iptal edildiğini açıkladı.
05.04.2020 20:34 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:34
GÖKÇEADA SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'de etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle; Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılacak olan tüm feribot seferleninin iptal edildiğini açıkladı.
ÇANAKKALE,
Kaynak: DHA