Kuzey Ege sahilleri boş kaldı

Kaynak: DHA

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'ndeki sahil bölgeleri, yarın İstanbul'da yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle boş kaldı.Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi iptal edilip, 23 Haziran Pazar günü yenilenmesine karar verilmişti. Siyasi parti liderlerinin İstanbul seçimlerinde halk iradesinin sandığa tam olarak yansıması için çağrıda bulunması sonrası sahiller boş kaldı.Edremit Körfezi'ndeki Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Edremit'in turistik bölgelerinde 140 bin yazlık bulunuyor. Bölgedeki yazlıkların sahipleriyse genel olarak İstanbul'da oturanlardan oluşuyor. Yaz tatili için Edremit Körfezi'ndeki konutlarına gelen İstanbullular bölgeden ayrıldı. Sahillerde ilçenin yerlilelir ve farklı illerden gelen az sayıda kişi kaldı. Sürekli yoğun olan Akçay kordonu ve Akçay plajları, yaz dönemi ve hafta sonu olmasına karşın, boş kaldı. E-87 yolunda ise trafik normal akışıyla devam ediyor.Bölgeden İstanbul'da yapılacak seçim için AK Parti ve CHP tarafından 300'e yakın otobüs kaldırıldı.'PAZAR GÜNÜ AÇMAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'Akçay plajında kafe işleten Metin Palay, "Akçay bugün bomboş. Yarın daha da boş olacak. Çünkü bugünden itibaren herkes gitmeye başladı. Bir de seçimden sonra gelecek vatandaşlar vardı. İstanbul'da oy kullanacaklar dün akşamdan beri gitmeye başladılar. Ama pazar gününe hiçbir şey yok. Biz de pazar günü açmamayı düşünüyoruz" dedi.- Balıkesir