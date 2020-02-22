22.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:13

Kuzey Ege Otoyolu'nun açılışı nedeniyle İzmir'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akşam sayın Putin ile görüştük, gündüz Makron ve Merkel ile görüşmeler yaptık. Bütün bu değerlendirmelerden sonra yol haritamızı belirledik. Masada olduğumuzu her tarafa duyuracağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA