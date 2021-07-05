"Kuzey Ege'nin incisi" Ayvalık'taki turizm tesisleri bayram tatiline tam dolulukla girecek

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki turizm tesisleri, Kurban Bayramı'nı tam dolulukla karşılamaya hazırlanıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki turizm tesisleri, Kurban Bayramı'nı tam dolulukla karşılamaya hazırlanıyor.

İç turizmin önde gelen bölgelerinden "Kuzey Ege'nin incisi" Ayvalık, sahip olduğu doğal güzelliklerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede 1 Temmuz'da başlayan normalleşme sürecinde de büyük ilgi görüyor.

Şeytan Sofrası, plaj ve adaları, koyları, tarihi taş evleri, yemekleri, temiz havası, zeytin yeşili ile mavinin buluştuğu ilçe, bayram tatilinde Kovid-19 tedbirleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AA muhabirine, yaz sezonu hazırlıklarına kış mevsiminde başladıklarını söyledi.

İlçenin temiz, huzurlu ve güvenli bir tatil imkanı sunduğunu belirten Ergin, "Heyecanlıyız. Özellikle aşılanma oranının artması ve vaka sayılarında azalma görülmesiyle Ayvalık'ta sezondan hak ettiğimizi alacağımıza ilişkin güvenimiz tam." dedi.

Ergin, Kovid-19 tedbirleriyle süren sezonda, Kurban Bayramı'nın uzun bir tatil süreci olacağını dile getirerek, daha önce de yaz sezonlarında bayramlara denk gelen uzun tatillerin yaşandığını hatırlattı.

"Turistik tesislerimiz hazırlıklarını tamamladı. Misafirlerimiz de plajlarıyla, doğasıyla, temizliğiyle yaşanabilir bir Ayvalık'ı burada hissedebilecekler. Bu anlamda belediye bünyesinde aldığımız tedbirlerin yanı sıra Ayvalık Kaymakamlığı öncülüğünde ilçemizdeki resmi kurumlarda sezon öncesinde toplantılarımızı yaptık." diyen Ergin, bu toplantılarda alınan kararlara ait çalışmaları tamamladıklarını aktardı.

Ergin, Ege Denizi kıyısında yer alan Ayvalık'ın müsilajdan (deniz salyası) etkilenmediğine dikkati çekerek, tertemiz denizi ve plajlarıyla Ayvalık'a konukları beklediklerini kaydetti.

Kendisinin de aynı zamanda turizmci olduğunu bildiren Ergin, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı öncesindeki doluluk oranına bakıldığında şu anda gayet iyi gidiyor. Cunda Adası, Sarımsaklı ve Ayvalık merkezde tesislerin doluluk oranlarına bakıldığında haziran ayı ortalarından itibaren sürekli bir artış ivmesi gösteriyor. Bu uzun Kurban Bayramı tatilinde de alınan rezervasyonlara bakılırsa, tüm tesislerimizde doluluk yüzde 100'e ulaşmış durumda. Şu anda bile çok iyi gittiğini rahatlıkla söyleyebilirim."

"Pansiyonlar ve günlük kiralık evlere de yoğun talep var"

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak ise normalleşme sürecinde tatilcileri ağırlayacaklarını belirtti.

İlçenin her dönem turizmde ilgi gördüğünü vurgulayan Çolak, "Rezervasyonlardaki bu hızla bayramda yoğun talebi ilçedeki turistik tesislerin karşılayabilmesi mümkün görünmüyor. Bu yüzden de pansiyonlar ve günlük kiralık evlere de yoğun talep var. Ayvalık'ın pansiyonculuğu da gelişmiş vaziyette. Bunlar ilçemizdeki büyük otellerin yükünü büyük ölçüde azaltacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çolak, bu yıl Kurban Bayramı ile başlayacak turizm sezonunun çok iyi geçeceğini öngördüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın