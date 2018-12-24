Kuzey Ege İçin Fırtına ve Kuvvetli Fırtına Uyarısı
Kuzey Ege'de fırtına ve kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.
Kuzey Ege'de fırtına ve kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ile balıkçılar olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Kaynak: AA