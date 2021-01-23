Kuzey Ege için fırtına uyarısı
23.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:07
Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden fırtına bekleniyor.
Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kuzey Ege'de akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın sabah saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülürken, ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması isteniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya