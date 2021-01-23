Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kuzey Ege'de akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülürken, ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya