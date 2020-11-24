Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Ege Denizi'nin kuzeyinde bugün akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Ege Denizi'nin kuzeyinde bugün akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olacağı öngörülüyor.

Fırtınanın perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun