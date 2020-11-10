Kuzey Ege için fırtına uyarısı
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Kuzey Ege için fırtına uyarısı

10.11.2020 22:07 | Son Güncelleme: 10.11.2020 22:07
Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Kuzey Ege'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Kuzey Ege'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın günün ilk saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor.

Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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