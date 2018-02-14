Kuzey Ege'deki Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Balıkesir

Kuzey Ege'deki fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, denizdeki hızı saatte 70 kilometreye ulaşan lodos, Edremit Körfezi'ne kıyısı bulunan Balıkesir'in Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçelerinde etkili oluyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede etkili olan lodos fırtınası nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi.

Açıklamada, "Yurdun batı bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarın, Ege Bölgesi genelinde kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.