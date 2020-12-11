Kuzey Ege'de yarın fırtına bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kuzey Ege'de yarın fırtına bekleniyor

11.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:28
Kuzey Ege'de yarın fırtına bekleniyor

Kuzey Ege'de yarın 6 ile 8 kuvvetinde fırtına tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de yarın 6 ile 8 kuvvetinde fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın erken saatlerde etkisini artırarak, güney ve güneydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar ve fırtınanın olumsuz etkilerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

İlgili Haberler

İstilacı zehirli balon balıkları, Kuzey Ege'ye ulaştı
İstilacı zehirli balon balıkları, Kuzey Ege'ye ulaştı
Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
Çin'de Covid-19'a karşı toplu aşılama için onay bekleniyor
Çin'de Covid-19'a karşı toplu aşılama için onay bekleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Erkan Akçay Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Bilginer Gonca Vuslateri Sermiyan Midyat
Spor Pierre Webo Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Enner Valencia Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuzey Ege'de yarın fırtına bekleniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 12:32:08. #1.15#
title