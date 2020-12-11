Kuzey Ege'de yarın fırtına bekleniyor

Kuzey Ege'de yarın 6 ile 8 kuvvetinde fırtına tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de yarın 6 ile 8 kuvvetinde fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın erken saatlerde etkisini artırarak, güney ve güneydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar ve fırtınanın olumsuz etkilerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök