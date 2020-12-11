Kuzey Ege'de yarın fırtına bekleniyor
11.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:28
Kuzey Ege'de yarın 6 ile 8 kuvvetinde fırtına tahmin ediliyor.
Kuzey Ege'de yarın 6 ile 8 kuvvetinde fırtına tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın erken saatlerde etkisini artırarak, güney ve güneydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar ve fırtınanın olumsuz etkilerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök