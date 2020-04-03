Kuzey Ege'de fırtına uyarısı Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın; yarın öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak fırtına şekilde eseceği uyarısı yapıldı.

Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın; yarın öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak fırtına şekilde eseceği uyarısı yapıldı.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın Cumartesi) öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zamanla 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şekline eseceği, fırtınanın; Salı günü (07.03.2020) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği ifade edildi. Uyarıda, "Yaşanması muhtemel deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA