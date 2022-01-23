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Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor

Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın (24 Ocak 2022 pazartesi) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına; akşam saatlerinden sonra yer yer 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 25 Ocak 2022 salı akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara (ulaşımında aksama vb.) karşı başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

(Murat Uçkaç/İHA)

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