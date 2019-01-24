Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'nin bir bölümünde 2 gündür etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Bozcaada-Geyikli hattında saat 07.15, Geyikli-Bozcaada hattında ise saat 08.00 seferleri iptal edildi.

Fırtına nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00'de yapılması gereken sefer saat 09.00'a, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00'da yapılması gereken sefer de saat 11.00'e alındı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ yetkilileri, bölgedeki fırtına nedeniyle bazı hatlarda aksama yaşandığını, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yapılacağını bildirdi.

Kaynak: AA