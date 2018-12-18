Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Alınan bilgiye göre, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Kabatepe-Gökçeada hattında saat 12.00'de başlaması planlanan sefer iptal edildi.
Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Gökçeada-Kabatepe seferi de yapılamadı.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.
Kaynak: AA