Kuzey Ege'de Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.



Bölgede dünden bu yana etkili olan kuvvetli lodosun saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi buldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki tüm seferler ile 07.15 Bozcaada-Geyikli ve 08.00 Geyikli-Bozcaada seferlerini iptal etti.

Diğer hatlardaki seferler devam ediyor.