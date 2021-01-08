Kuzey Ege'de bu akşam saatlerinden sonra fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'de bu akşam saatlerinden sonra fırtına beklendiği uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege'nin kuzeyinde, kuzeydoğu yönüne döndükten sonra, gece saatlerine doğru etkisini azaltması öngörülüyor.

Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök