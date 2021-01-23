Kuzey Ege'de akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor
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Kuzey Ege'de akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor

23.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:30
Kuzey Ege'de akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış öngörülüyor.

Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, akşam saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın öğleden sonraya kadar süreceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İzmir'in geneli, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'nin güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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