Kuzey Ege'de 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Kuzey Ege'de 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Ege'de bottaki 43 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

04.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:45
Kuzey Ege'de 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, 'de bottaki 43 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli TCG karakol gemimiz, Kuzey Ege'de icra edilen karakol faaliyetleri kapsamında 43 düzensiz göçmenin bulunduğu botu tespit ederek, düzensiz göçmenlerin kurtarılmasını sağladı" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA
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