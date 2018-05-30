Kuzey Ege, Arapların, Ortadoğuluların Tercihi Olacak"

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acentaları Derneği (OTSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kırk, bu sene 40 ila 50 bin arasında Arap turisti Edremit ve Kazdağları'nda konaklatacaklarını belirterek, "Kuzey Ege gelecekte Arapların, Ortadoğuluların tercih noktası olacak." dedi.

Kazdağları'ndaki bir turistik tesisin davetlisi olarak OTSAD organizasyonu ile Kuzey Ege'ye gelen İranlı iş adamı ve seyahat acentelerinin temsilcileri, Kazdağları'nın kuzey yamacında bölgeyi tanıma amaçlı bir gezi düzenledi.

Daha sonra Edremit'e geçen 30 kişilik heyet, Edremit belediyesini ziyaret etti, ilçeyi ve Ayşe Sıdıka Erke Müzesi'ni gezdi.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, belediye meclis salonunda İranlı turizmcilere ilçenin doğal, kültürel ve tarihi hakkında bilgi verdi.

OTSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kırk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Ortadoğu'dan Türkiye'ye yaklaşık 650 bin Arap turist beklediklerini, bunun 160 bininin Ege Bölgesi'ni tercih edeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Kırk, yaklaşık 6 aydır hem Kazdağları hem de Edremit için Ortadoğu'da turizm amaçlı çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bu yıl da Suudi Arabistan Hava Yolları, 1 Mayıs'ta Cidde-İzmir seferi başlatmış durumda. Oradan alabileceğimiz yaklaşık 160 bin Arap turist bekliyoruz. Buraya da kaymaların olacağını düşündüğümüz zaman Kuzey Ege'ye, Kazdağları'na 40-50 bin civarında hem Ortadoğu'dan hem İran'dan turist bekliyoruz." diye konuştu.

"Çok güzel otantik köylerimiz var"

İranlı turistlerin ve özellikle Ortadoğu'dan gelecek olan Arap turistlerin bölgeye, esnafa çok ciddi katkı sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Kırk, şöyle devam etti:

"Bu bölgede Yeşilyurt, Adatepe gibi çok güzel otantik köylerimiz var. Arapların çok memnun olacağı ve orada vakit geçireceği, alışveriş yapacağı bölgelerden birisi. Bu sene 40 ila 50 bin arasında bir Arap turisti inşallah Edremit ve Kazdağları'nda konaklatacağız burasını destinasyonlarımıza yazmış durumdayız. Kuzey Ege gelecekte Arapların, Ortadoğuluların tercih noktası olacak. Bu anlamda Edremit ve Kuzey Ege turizmcileri lütfen hazırlıklı olsunlar. Bu pastadan inşallah bu bölgeye yüzde 30 ila yüzde 40 arasında bir kayma olacak."

Kırk, Kuzey Ege'nin Arap turistler için alternatif olacağını belirterek, "Karadeniz'i tercih etmeyen, Karadeniz'e 4-5 kez gidip 'Artık farklı destinasyon istiyoruz, biz yurt dışına gitmek istemiyoruz ama Türkiye'de bu tatili yapmak istiyoruz.' dedikleri zaman alternatif Kuzey Ege ve Kuzey Egeli turizmci kardeşlerimiz hazır olsunlar. Araplar buraya ciddi anlamda gelecekler. Üst düzey para bırakan, maddi manevi güzellikleri bize sunan turistler gelecek. İnşallah bu anlamda başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.