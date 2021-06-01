Kuzey Çevreyolu'nun İlk Adımı İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler, planlanan Kuzey Çevreyolu'nun ilk adımı olarak kabul edilen Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi arasında devam eden yeni yolda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler, planlanan Kuzey Çevreyolu'nun ilk adımı olarak kabul edilen Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi arasında devam eden yeni yolda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, şehrin Kuzeyinden geçecek olan Kuzey Çevreyolu'nun ilk etabı olarak kabul edilen Karapınar Mahallesindeki yeni yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Şehrin ulaşım ağını genişletmek amacıyla daha önce şehrin birçok kritik noktasında yol çalışmaları gerçekleştiren Belediyemiz tarafından Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi arasında sürdürülen yeni yoldaki çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililerimiz, çalışmaların hızla ilerlediğini dile getirdi.

Vatandaşlar ise şehrin kuzeyinde açılacak olan yeni bir yolun şehir için çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre