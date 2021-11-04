Kuzey Ankara Tüneli'nde düşen kaya parçası için teknik inceleme başlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzey Ankara Tüneli'nde düşen kaya parçası için teknik inceleme başlatıldı

AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel
Kuzey Ankara Tüneli'nde düşen kaya parçası için teknik inceleme başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Ankara Tüneli çıkışında, dün bir otomobilin üzerine düşen yapay kaya parçası için teknik inceleme başlattı.

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Ankara Tüneli çıkışında, dün bir otomobilin üzerine düşen yapay kaya parçası için teknik inceleme başlattı.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, yapay kaya malzemelerinden koparak düşen beton parçasına ilişkin teknik incelemede bulundu.

İlk belirlemelere göre, kaya görünümlü, yapay olarak hazırlanan beton parçanın arkasında biriken yağmur suyunun tahliye edilememesi nedeniyle alanda bulunan koruyucu betonun patladığı, bunun da yapay kayanın yerinden koparak düşmesine yol açtığı belirlendi.

Öte yandan, yapay kaya malzemelerini eski haline çevirmek için başlatılacak çalışmalar kapsamında, yolun kısmen veya tamamen trafiğe kapatılabileceği belirtildi. Yolun tamamen trafiğe kapatılması durumda, alternatif güzergah için planlama yapılacak.

Olay

Pursaklar-Kızılay istikameti Kuzey Ankara Tüneli çıkışının üzerindeki kaya görünümlü beton parça, dün seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Kullanılamaz hale gelen araçta bulunan şoför, olaydan yara almadan kurtulmuştu.

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri
Evine gelen arkadaşını, 'Eşime sarkıntılık yaptı' deyip döverek öldürdü

Evine gelen arkadaşını, "Eşime sarkıntılık yaptı" deyip döverek öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title