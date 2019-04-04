Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndaki Değişim İnceleniyor

Samsun'un Ladik ilçesinde 1943 yılında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremle ilgili üniversite öğrencileri, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda inceleme yapıyor.



Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol ve TÜBİTAK'ın desteğiyle "Afetin İzleri" projesi yürütülüyor.

Bu kapsamda üniversite öğrencileri, Ladik ilçesinden de geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda incelemelerde bulunuyor.



Fay hattında 1943 yılında meydana gelen deprem sonrasında yer kabuğunun yüzeyinde 76 yıl sonra yaşanan değişiklikleri gözlemleyen öğrenciler, uzun süre önce tektonik hareketler sonucu oluşan Ladik Gölü'nde de araştırma yaptı.



Samsun AFAD Müdürü Levent Uçarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kavak, Ladik ve Havza ilçelerinden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı üniversitelerin ilgili alanlarında öğrenim gören öğrencilere gösterme fırsatı bulduklarını söyledi.



Fay hattında 1943 yılında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde Ladik ilçesinde 2 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini vurgulayan Uçarlı, "Depremin üzerinden geçen 76 yılda fay hattının çevresinde ve hat üzerinde ne gibi değişiklikler olduğunu gösterdik. Hattın hareketlerini ve olabilecek deprem esnasında yaşanabilecekleri öğrencilere aktardık. Ayrıca heyelan, çığ patikası gibi doğal afet lokasyonlarında yerinde eğitim verilerek, doğal afetlerin nedenleri ve toplumsal hayata etkilerini aktardık." dedi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da farklı illerdeki üniversitelerde eğitim alan, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilerin Samsun'da incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA