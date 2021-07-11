Kuzey Amerika VALORANT ekibi Noble kadrosunu dağıttı

Dağıtılan kadroda yer alan oyuncular yeni bir organizasyon arıyor.

Kuzey Amerika VALORANT ekibi Noble'ın koçu Austin Copeland'ın yaptığı twitter paylaşımı ile takımın LFO(organizasyon arıyor) olduğunu duyurdu.

Koçun paylaşımının ardından organizasyon da kadrosuyla yollarını ayırdığını duyuran bir açıklama paylaştı. Organizasyon takımda yer almış oyunculara ve koçlara teşekkürlerini sundu. Noble organizasyonu daha önce birden çok kez kadrosunu baştan aşağıya yenilemişti. Eylül ayında VALORANT sahnesine adım attığından beri farklı kadroları deneyen organizasyon en son geçtiğimiz ay 2 oyuncusunu değiştirmişti.

LFO olan kadroda yer alan oyuncular:

Colin "Precision" O'Neill

Nathaniel "payen" Lopez

Timothy "ZK" Ly

Brandon "bdog" Sanders

Andrew "aRubyz" Seewer (Baş Koç)

Austin "Apex" Copeland (Koç)

Kaynak: Playerbros